Хороший доктор. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Хороший доктор
1-й сезон
10-я серия
9.52017, The Good Doctor
Драмы, Зарубежные16+

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Хороший доктор (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Медицинская драма с Фредди Хаймором от создателей «Доктора Хауса». Сюжет строится вокруг доктора Шона Мерфи, страдающего аутизмом и синдромом Саванта. Одаренный юноша мечтает работать хирургом и спасать людей, однако с первого дня работы в престижной больнице сталкивается с предвзятым отношением коллег. Шон испытывает сложности в коммуникации с пациентами и врачами, но ежедневно борется со своими страхами, чтобы адаптироваться в коллективе. Единственный, кто поддерживает рвение талантливого аутиста, — доктор Глассман. Но сможет ли он повлиять на мнение коллег? Чтобы узнать, какие испытания ждут Шона Мерфи на пути к мечте, смотрите сериал «Хороший доктор» 2017 года на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хороший доктор»

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