Хороший дизайн: угадываем правильные светильники
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ИнДизайн
1-й сезон
Хороший дизайн: угадываем правильные светильники

ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 161 смотреть онлайн

2021, Хороший дизайн: угадываем правильные светильники
Блог18+

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О сериале

Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.

Сериал Хороший дизайн: угадываем правильные светильники 1 сезон 161 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
1 мин / 00:01

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