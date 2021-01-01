Хороший дизайн: как сочетать разные стулья
Wink
Сериалы
ИнДизайн
1-й сезон
Хороший дизайн: как сочетать разные стулья

ИнДизайн (сериал, 2021) сезон 1 серия 143 смотреть онлайн

2021, Хороший дизайн: как сочетать разные стулья
Блоги18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Привет! Меня зовут Соня. В своих видео я рассказываю о дизайне интерьера, идеях декора и ремонте квартир. Вы найдете румтуры по интересным домам, выпуски по теории дизайна и полезные DIY. Узнаете как своими руками превратить тесную однушку в квартиру своей мечты, сделать ремонт с нуля или исправить ошибки в интерьере.

Сериал Хороший дизайн: как сочетать разные стулья 1 сезон 143 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Блоги

Рейтинг