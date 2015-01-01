WinkСериалыХорошая жена7-й сезон17-я серия
Хорошая жена (сериал, 2015) сезон 7 серия 17 смотреть онлайн
2015, The Good Wife
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- МЦРежиссёр
Майкл
Цинберг
- БКРежиссёр
Брук
К�еннеди
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уитмор мл.
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- МЗАктёр
Мэтт
З�укри
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- ГФАктёр
Грэм
Филлипс
- МВАктриса
Макензи
Вега
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Алан
Камминг
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Зэк
Гренье
- ЛШСценарист
Люк
Шелхаас
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- Продюсер
Ридли
Скотт
- БКПродюсер
Брук
Кеннеди
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МБХудожник
Мэттью
Баджон
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ДСМонтажёр
Дэвид
С. Кук
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли