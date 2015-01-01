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Хорошая жена
7-й сезон
16-я серия

Хорошая жена (сериал, 2015) сезон 7 серия 16 смотреть онлайн

2015, The Good Wife
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру.

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Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена»