Wink
Сериалы
Хорошая жена
6-й сезон
3-я серия

Хорошая жена (сериал, 2014) сезон 6 серия 3 смотреть онлайн

2014, The Good Wife
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Шестой сезон юридической драмы полон новых перспектив и столкновений интересов. Перед Алисией открываются новые карьерные горизонты. Эли Голд уговаривает ее баллотироваться на пост государственного прокурора. А в это время Диана подумывает уволиться и присоединиться к команде “Флорик & Агос” в качестве полноправного партнера. Право голоса на равных с Алисией и Кэри – это ее условие. Но всех выбивает из колеи внезапный арест Кэри по обвинению, связанному с трафиком героина. Несмотря на неразбериху в конторе Диана все же принимает предложение. Алисии придется разбираться не только со своими амбициями, а еще и с тайным влечением к коллеге Финну Полмару.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хорошая жена»