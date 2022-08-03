WinkСериалыХорошая жена6-й сезон18-я серия
Хорошая жена (сериал, 2014) сезон 6 серия 18 смотреть онлайн
2014, The Good Wife
Драма, Криминал18+
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О сериале
Шестой сезон юридической драмы полон новых перспектив и столкновений интересов. Перед Алисией открываются новые карьерные горизонты. Эли Голд уговаривает ее баллотироваться на пост государственного прокурора. А в это время Диана подумывает уволиться и присоединиться к команде “Флорик & Агос” в качестве полноправного партнера. Право голоса на равных с Алисией и Кэри – это ее условие. Но всех выбивает из колеи внезапный арест Кэри по обвинению, связанному с трафиком героина. Несмотря на неразбериху в конторе Диана все же принимает предложение. Алисии придется разбираться не только со своими амбициями, а еще и с тайным влечением к коллеге Финну Полмару.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.3 IMDb
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- МЦРежиссёр
Майкл
Цинберг
- БКРежиссёр
Брук
Кеннеди
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уитмор мл.
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- МЗАктёр
Мэтт
Зукри
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- ГФАктёр
Грэм
Филлипс
- МВАктриса
Макензи
Вега
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Алан
Камминг
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Зэк
Гренье
- ЛШСценарист
Люк
Шелхаас
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- Продюсер
Ридли
Скотт
- БКПродюсер
Брук
Кеннеди
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МБХудожник
Мэттью
Баджон
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ДСМонтажёр
Дэвид
С. Кук
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли