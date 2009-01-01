WinkСериалыХорошая жена1-й сезон6-я серия
Хорошая жена (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2009, The Good Wife
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру. Алисия Флоррик – примерная жена с юридическим образованием и двумя детьми, бросившая карьеру ради мужа, генерального прокурора штата Иллинойс. Когда благоверный оказывается в центре сексуального скандала, а потом в тюрьме с обвинениями в коррупции, все заботы и проблемы ложатся на плечи Алисии...
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- РРРежиссёр
Розмари
Родригез
- МЦРежиссёр
Майкл
Цинберг
- БКРежиссёр
Брук
Кеннеди
- ДУРежиссёр
Джеймс
Уитмор мл.
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- МЗАктёр
Мэтт
Зукри
- АПАктриса
Арчи
Панджаби
- ГФАктёр
Грэм
Филлипс
- МВАктриса
Макензи
Вега
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Алан
Камминг
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Зэк
Гренье
- ЛШСценарист
Люк
Шелхаас
- МКПродюсер
Мишель
Кинг
- РКПродюсер
Роберт
Кинг
- Продюсер
Ридли
Скотт
- БКПродюсер
Брук
Кеннеди
- СХХудожник
Стефен
Хендирксон
- МБХудожник
Мэттью
Баджон
- МКМонтажёр
Мэттью
Крегор
- ДСМонтажёр
Дэвид
С. Кук
- ФМОператор
Фред
Мерфи
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли