Хорошая жена (сериал, 2009) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

Лучшая юридическая драма современности, главная героиня которой благодаря измене мужа и публичному унижению построила головокружительную карьеру. Алисия Флоррик – примерная жена с юридическим образованием и двумя детьми, бросившая карьеру ради мужа, генерального прокурора штата Иллинойс. Когда благоверный оказывается в центре сексуального скандала, а потом в тюрьме с обвинениями в коррупции, все заботы и проблемы ложатся на плечи Алисии...





Сериал Хорошая жена 1 сезон 23 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.