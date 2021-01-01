ХОРОШАЯ щука, окуни ДУПЛЕТОМ! Жерлицы НЕУСТАННО работают и в палатке тоже жарко! КАЙФ, а не рыбалка!

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