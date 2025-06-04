Хорошая американская семья (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Хорошая американская семья. Сезон 1. Серия 1
Хорошая американская семья
1-й сезон
1-я серия

Драма18+

О сериале

Семья из Среднего Запада США удочеряет, как им кажется, 8-летнюю девочку Наталью с редкой формой карликовости. Однако они постепенно начинают подозревать, что девочка вовсе не та, за кого себя выдает.

США
Драма

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

