1972 год. Однажды услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение, по мнению его сверстников и некоторых взрослых, — совсем не мужское занятие. Но, благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары, Юра развивает свой талант и решается пройти прослушивание в хор Грачева. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года».

