2019, Хор. Сезон 1. Серия 10
Семейный, Драма18+
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Хор (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
1972 год. Однажды услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение, по мнению его сверстников и некоторых взрослых, — совсем не мужское занятие. Но, благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары, Юра развивает свой талант и решается пройти прослушивание в хор Грачева. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года».
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