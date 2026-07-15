Хор. Сезон 1. Серия 1
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2019, Хор. Сезон 1. Серия 1
Семейный, Драма18+

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Хор (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

1972 год. Однажды услышав песни Робертино Лоретти, 12-летний школьник из Люберец Юра тоже начинает петь. Сначала он стесняется этого, ведь пение, по мнению его сверстников и некоторых взрослых, — совсем не мужское занятие. Но, благодаря наставничеству молодой учительницы музыки Варвары, Юра развивает свой талант и решается пройти прослушивание в хор Грачева. У руководителя хора есть всего месяц, чтобы расширить состав исполнителей и подготовить новую программу для участия в телефестивале «Песня года».

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Драма, Музыка
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.6 КиноПоиск