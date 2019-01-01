Холодный звонок (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыХолодный звонок1-й сезон2-я серия
2019, Cold Call
Драма18+
О сериале
Погрязшая в заботах сиделка по имени Джун, которая делает всe возможное, чтобы помочь своей беременной дочери, доверяется телефонным мошенникам и лишается всех сбережений. В поисках поддержки она обращается в группу, где собираются такие же жертвы обмана. Там Джун встречает старого знакомого, который обещает ей вычислить преступников. К чему это приведет?
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоSD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
6.5 IMDb
- ГТРежиссёр
Гарет
Танли
- СЛАктриса
Сэлли
Линдсэй
- ДРАктёр
Дэниэл
Райан
- ПХАктёр
Пол
Хиггинс
- КРАктриса
Кэти
Редфорд
- ЭКАктриса
Элизабет
Коунселл
- СПАктриса
Саманта
Пауэр
- ДМАктёр
Джеффри
МакГайверн
- РСАктёр
Рентон
Скиннер
- РКАктриса
Райна
Кэмпбелл
- МБСценарист
Марк
Баклэнд
- ИМСценарист
Ивэн
Моррисон
- СЛПродюсер
Сэлли
Линдсэй
- СЛХудожник
Скотт
Лангридж
- СПКомпозитор
Стив
Притти