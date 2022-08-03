Холодный звонок. Серия 1
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Сериалы
Холодный звонок
1-й сезон
1-я серия
2019, Cold Call
Драма18+

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Холодный звонок (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Погрязшая в заботах сиделка по имени Джун, которая делает всe возможное, чтобы помочь своей беременной дочери, доверяется телефонным мошенникам и лишается всех сбережений. В поисках поддержки она обращается в группу, где собираются такие же жертвы обмана. Там Джун встречает старого знакомого, который обещает ей вычислить преступников. К чему это приведет?

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb