Холли Холм vs Ирэн Алдана
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UFC Fight Night Abu Dhabi 4
1-й сезон
Холли Холм vs Ирэн Алдана

UFC Fight Night Abu Dhabi 4 (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+

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Сюжет

Возглавил турнир поединок экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Холли Холм и экс-претендентки Invicta FC Ирэн Алдана. Холм, одержав победу в своем последнем поединке с Ракель Пеннингтон, является фаворитом в противостоянии.

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