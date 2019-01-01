Холивар. История рунета. Серия 7
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Холивар. История рунета
1-й сезон
7-я серия

Холивар. История рунета (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, Холивар. История рунета. Серия 7
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В апреле 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — так началась история рунета. Его эволюция отразила социальные и политические процессы в стране и изменила нас самих, и сериал берет на себя задачу создать подробную документальную кинолетопись рунета. География съемок — от сибирской глубинки до Кремниевой долины, среди персонажей — полузабытые первопроходцы и сегодняшние герои.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Холивар. История рунета»

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