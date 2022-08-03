Холивар. История рунета (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В апреле 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — так началась история рунета. Его эволюция отразила социальные и политические процессы в стране и изменила нас самих, и сериал берет на себя задачу создать подробную документальную кинолетопись рунета. География съемок — от сибирской глубинки до Кремниевой долины, среди персонажей — полузабытые первопроходцы и сегодняшние герои.

