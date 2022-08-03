Холивар. История рунета (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2019, Холивар. История рунета. Серия 3
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В апреле 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — так началась история рунета. Его эволюция отразила социальные и политические процессы в стране и изменила нас самих, и сериал берет на себя задачу создать подробную документальную кинолетопись рунета. География съемок — от сибирской глубинки до Кремниевой долины, среди персонажей — полузабытые первопроходцы и сегодняшние герои.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время34 мин / 00:34
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АЛРежиссёр
Андрей
Лошак
- АЛАктёр
Андрей
Лошак
- АЛАктёр
Артемий
Лебедев
- ММАктёр
Максим
Мошков
- Актёр
Леонид
Парфенов
- ДПАктёр
Данила
Поперечный
- ИПАктёр
Илья
Прусикин
- НСАктёр
Николай
Соболев
- ГКАктёр
Герман
Клименко
- ГТАктриса
Галина
Тимченко
- КАПродюсер
Кенан
Алиев
- НАПродюсер
Наталья
Аршавская
- ИФПродюсер
Ирина
Филиппова
- РГМонтажёр
Роман
Гейгерт
- ЯГОператор
Ярослав
Головкин
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов
- КККомпозитор
Карина
Казарян
- ИМКомпозитор
Иван
Меркулов