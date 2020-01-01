Ход королевы (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зелёные капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зелёную капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у неё начнётся совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Скотт
Фрэнк
- АДАктриса
Айла
Джонстон
- РЛАктёр
Рассел
Льюис
- Актёр
Билл
Кэмп
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- МДАктёр
Мэттью
Дэннис Льюис
- ДФАктёр
Джейкоб
Форчун-Ллойд
- МХАктриса
Мариэль
Хеллер
- ТСАктёр
Томас
Сэнгстер
- ГМАктёр
Гарри
Меллинг
- АССценарист
Аллан
Скотт
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- УТСценарист
Уолтер
Тевис
- Продюсер
Скотт
Фрэнк
- УХХудожник
Ули
Ханиш
- БСХудожник
Брендан
Смит
- КРКомпозитор
Карлос
Рафаэль Ривера