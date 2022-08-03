Folk Сraft (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Хитрости старых мастеров СССР! Которые все забыли но они до сих пор работают.
Литье алюминия – процесс очень увлекательный и полезный. Благодаря моим методам и технологиям вы поймете, как можно отлить в домашних условиях различные детали, самоделки, фигуры. А еще просмотр моего канала вам позволит получить приятные эмоции и сэкономить деньги.

