Хитрости. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Хитрости
1-й сезон
7-я серия
8.32021, Hacks
Драма, Комедия18+

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Хитрости (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Дебора Вэнс — легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Однако даже таким глыбам порой нужно как-то освежать свою программу. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву. Смогут ли два разных поколения договориться и высечь из своих споров настоящий юмор?

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хитрости»