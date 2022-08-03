Хитрости (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Хитрости. Сезон 1. Серия 10
8.32021, Hacks
Драма, Комедия18+

Дебора Вэнс — легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Однако даже таким глыбам порой нужно как-то освежать свою программу. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву. Смогут ли два разных поколения договориться и высечь из своих споров настоящий юмор?

США
Комедия, Драма
32 мин / 00:32

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

