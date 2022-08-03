Хитрости (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Дебора Вэнс — легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Однако даже таким глыбам порой нужно как-то освежать свою программу. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву. Смогут ли два разных поколения договориться и высечь из своих споров настоящий юмор?
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ЛАРежиссёр
Люсия
Аньелло
- ПВРежиссёр
Пол
В. Даунс
- ДАРежиссёр
Дезире
Акхаван
- ТОРежиссёр
Трент
О’Доннелл
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- ХЭАктриса
Ханна
Эйнбиндер
- Актёр
Карл
Клемонс-Хопкинс
- МИАктёр
Марк
Инделикато
- ПВАктёр
Пол
В. Даунс
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- МШАктриса
Мэг
Штальтер
- ПЛАктриса
Поппи
Лю
- КОАктриса
Кэйтлин
Олсон
- ЛАСценарист
Люсия
Аньелло
- ПВСценарист
Пол
В. Даунс
- ДССценарист
Джен
Статский
- МСПродюсер
Морган
Сэкетт
- ЛАПродюсер
Люсия
Аньелло
- ДЧПродюсер
Джессика
Чаффин
- ПВПродюсер
Пол
В. Даунс
- ДНХудожник
Дэниэл
Новотны
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- СВМонтажёр
Сьюзэн
Вэйл
- АГМонтажёр
Али
Грир
- КРКомпозитор
Карлос
Рафаэль Ривера