Хитрости (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Дебора Вэнс — легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Однако даже таким глыбам порой нужно как-то освежать свою программу. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву. Смогут ли два разных поколения договориться и высечь из своих споров настоящий юмор?

