7.72014, Mozu
Триллеры, Детективы18+
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Хищник (Япония) (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
По Токио разносится эхо сирен, обломки и пыль оседают на залитый кровью бетон, по телевидению и в газетах только и речи о новом теракте, который унес жизни множества людей. Инспектор из 1-го отдела Управления общественной безопасности - упрямый и суровый Кураки - начинает расследовать это дело.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.2 IMDb