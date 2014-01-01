Химия вкуса. Серия 2
Wink
Детям
Химия вкуса
1-й сезон
2-я серия

Химия вкуса (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2014, Химия вкуса. Серия 2
ТВ-шоу12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Что такое вкус и где он рождается? Почему одно и то же блюдо кому-то кажется вкусным, а кому-то нет? И сможем ли мы когда-нибудь так же радоваться горстке капсул с суточной нормой питательных веществ и микроэлементов, как красиво приготовленному блюду?

Сериал Химия вкуса 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг