Химерика (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Chimerica
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Период подготовки к президентским выборам 2016 года в США. Главный герой — фотожурналист, против которого выдвинуты обвинения в создании фейковых новостей. Пытаясь вернуть своe доброе имя, он пускается на поиски человека, запечатлeнного на его самой знаменитой фотографии. На ней некто гордо стоит перед танками на площади Тяньаньмэнь.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
КачествоSD
Время47 мин / 00:47
Рейтинг
6.6 IMDb
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Черри
Джонс
- Актёр
Терри
Чен
- Актриса
Софи
Оконедо
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- КЛАктриса
Кэти
Льюнг
- ТСАктёр
Тай
Симпкинс
- ЛБАктёр
Ли
Байфорд
- ХПАктёр
Хитен
Патель
- НКАктриса
Наоми
Кристи
- ЛКСценарист
Люси
Кирквуд
- АСПродюсер
Адриан
Стёрз
- Продюсер
Колин
Кэллэндер
- СГПродюсер
Софи
Гардинер
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- СУКомпозитор
Сигэру
Умэбаяси