Хилы (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72021, Heels
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Хилами» принято называть «злодеев» в рестлинге. Сериал рассказывает о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идет на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Кто из них главный «хил»? Разбираться в этом будет непросто, но очень интересно.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
