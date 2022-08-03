Хилы. Сезон 1. Серия 4
Хилы (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.72021, Heels
Драма18+

О сериале

«Хилами» принято называть «злодеев» в рестлинге. Сериал рассказывает о двух братьях-рестлерах, которые почти не разграничивают семейные отношения и конфликт на боевой сцене. Такой накал страстей идет на пользу шоу, а вот самим родственникам — вряд ли. Кто из них главный «хил»? Разбираться в этом будет непросто, но очень интересно.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

