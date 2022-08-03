Хикикомори - Японские Социофобы | Hikikomori
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Шамов Дмитрий
1-й сезон
Хикикомори - Японские Социофобы | Hikikomori

Шамов Дмитрий (сериал, 2021) сезон 1 серия 749 смотреть онлайн

7.72021, Хикикомори - Японские Социофобы | Hikikomori
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О сериале

Меня зовут Шамов Дмитрий. Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю о жизни в Японии, путешествую по разным странам, делаю обзоры на книги, фильмы и аниме, а также говорю по душам с подписчиками в рубрике "вечер с Шамовым Дмитрием". Помимо этого, я делюсь мнением обо всем, что мне интересно. На канале вы найдете видео на совершенно различные, и порой, неожиданные темы. Я живу в Японии уже 9 лет, поэтому тут также много видео о Стране Восходящего Солнца.

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