Хикару и Го (мультсериал, 2001) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Обычный японский школьник Хикару после уроков решает наведаться на дедовский чердак, чтобы поживиться чем-нибудь интересным и полезным. Думал ли он, что старый стол для игры в го окажется роковой находкой и полностью перевернeт его жизнь? По странному стечению обстоятельств Хикару натыкается на вещь, в которой живeт дух Сай, вот уже много десятков лет жаждущий выбраться на свободу. Ещe в феодальную эпоху тот, будучи величайшим мастером игры в го, по странному стечению обстоятельств был заточeн в доску. И вот теперь, когда мир изменился до неузнаваемости, а его спасителем оказался обычный японский паренек, он наконец-то обрeл заветную свободу.



