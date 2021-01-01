Хэйли и волшебное сердце (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Хэйли и еe подруги, как и другие дети, впервые в жизни встречаются с новыми эмоциональными проблемами и непростыми ситуациями, с которыми им нужно научиться справляться. Волшебный браслет Хэйли превращает все эти трудности в яркие приключения, которые дают героиням необходимые навыки и опыт.



Сериал Хэйли и волшебное сердце 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.