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Кулинария (сериал, 2015) сезон 10 серия 9 смотреть онлайн

2015, Хэмсли+Хэмсли: полезно и вкусно! Серия 9
18+

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О сериале

Сестры Джасмин и Мелиса Хэмсли – гурманки и повара-любители. Они предпочитают свежую, красивую, вкусную и полезную еду. В рецептах сестер Хэмсли нет глютена, злаков и сахара, но вкус от этого не страдает. Они любят мясо, овощи и натуральные жиры. Джасмин и Мелиса покажут, как из простых ингредиентов быстро сделать питательные блюда на каждый день...

Страна
Великобритания
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

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