Кулинария (сериал, 2015) сезон 10 серия 7 смотреть онлайн

Сестры Джасмин и Мелиса Хэмсли – гурманки и повара-любители. Они предпочитают свежую, красивую, вкусную и полезную еду. В рецептах сестер Хэмсли нет глютена, злаков и сахара, но вкус от этого не страдает. Они любят мясо, овощи и натуральные жиры. Джасмин и Мелиса покажут, как из простых ингредиентов быстро сделать питательные блюда на каждый день...



Сериал Хэмсли+Хэмсли: полезно и вкусно! Серия 7 10 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.