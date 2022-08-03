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Кулинария (сериал, 2015) сезон 10 серия 5 смотреть онлайн
2015, Хэмсли+Хэмсли: полезно и вкусно! Серия 5
18+
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О сериале
Сестры Джасмин и Мелиса Хэмсли – гурманки и повара-любители. Они предпочитают свежую, красивую, вкусную и полезную еду. В рецептах сестер Хэмсли нет глютена, злаков и сахара, но вкус от этого не страдает. Они любят мясо, овощи и натуральные жиры. Джасмин и Мелиса покажут, как из простых ингредиентов быстро сделать питательные блюда на каждый день...