Кулинария (сериал, 2015) сезон 10 серия 3 смотреть онлайн

2015, Хэмсли+Хэмсли: полезно и вкусно! Серия 3
12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сестры Джасмин и Мелиса Хэмсли – гурманки и повара-любители. Они предпочитают свежую, красивую, вкусную и полезную еду. В рецептах сестер Хэмсли нет глютена, злаков и сахара, но вкус от этого не страдает. Они любят мясо, овощи и натуральные жиры. Джасмин и Мелиса покажут, как из простых ингредиентов быстро сделать питательные блюда на каждый день...
