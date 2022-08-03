Ана и Дэймон Хелстромы – брат и сестра из не самой благополучной семьи. Их мать уже 20 лет находится в психбольнице, а об отце известно лишь, что он был серийным убийцей. Несмотря на такой бэкграунд, Ана и Дэймон многого добились в жизни. Но откуда у респектабельных брата и сестры загадочные сверхспособности и страсть вершить правосудие на злых улицах?

