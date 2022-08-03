Хелстром. Сезон 1. Серия 6
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Хелстром
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Хелстром (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.42020, Helstrom
Ужасы, Фэнтези18+

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О сериале

Ана и Дэймон Хелстромы – брат и сестра из не самой благополучной семьи. Их мать уже 20 лет находится в психбольнице, а об отце известно лишь, что он был серийным убийцей. Несмотря на такой бэкграунд, Ана и Дэймон многого добились в жизни. Но откуда у респектабельных брата и сестры загадочные сверхспособности и страсть вершить правосудие на злых улицах?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хелстром»