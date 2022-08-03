Хелстром (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
7.42020, Helstrom
Ужасы, Фэнтези18+
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О сериале
Ана и Дэймон Хелстромы – брат и сестра из не самой благополучной семьи. Их мать уже 20 лет находится в психбольнице, а об отце известно лишь, что он был серийным убийцей. Несмотря на такой бэкграунд, Ана и Дэймон многого добились в жизни. Но откуда у респектабельных брата и сестры загадочные сверхспособности и страсть вершить правосудие на злых улицах?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- АЭРежиссёр
Андерс
Энгстрем
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- ТОАктёр
Том
Остин
- СЛАктриса
Сидни
Леммон
- ЭМАктриса
Элизабет
Марвел
- АГАктриса
Ариана
Гуерра
- ДКАктриса
Джун
Каррил
- Актёр
Роберт
Уиздом
- АЮАктёр
Ален
Юи
- ДКАктёр
Дэниэл
Кадмор
- ТРАктёр
Тревор
Робертс
- ЭТАктриса
Эрика
Тремблэ
- ДРСценарист
Джон
Ромита ст.
- РТСценарист
Рой
Томас
- МБПродюсер
Мэгги
Бандур
- МТПродюсер
Меган
Томас Браднер
- ББПродюсер
Блэр
Батлер
- ТФХудожник
Тодд
Фьельстед
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- ХММонтажёр
Хантер
М. Вия
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс