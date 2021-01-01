Харперы (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Харперы. Сезон 1. Серия 9
7.72021, The Harper House
Комедия18+

Дебби Харпер — не просто босс в юбке, но и глава семейства настоящих чудаков. Если Дебби зарабатывает деньги, то еe муж, домосед и контрол-фрик Фредди, предпочитает заниматься домашними делами и присматривать за детьми — 11-летней безудержной оптимисткой Олли и еe братом-близнецом Тоддом, интровертом с задатками интеллектуала. Когда Дебби теряет работу, вся семья перебирается в доставшийся им по наследству викторианский особняк, в который, кажется, уже давно не ступала нога человека.

США
Комедия
Full HD
23 мин / 00:23

7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb