Харперы. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Харперы
1-й сезон
2-я серия
7.72021, The Harper House
Комедии18+

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Харперы (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Дебби Харпер — не просто босс в юбке, но и глава семейства настоящих чудаков. Если Дебби зарабатывает деньги, то еe муж, домосед и контрол-фрик Фредди, предпочитает заниматься домашними делами и присматривать за детьми — 11-летней безудержной оптимисткой Олли и еe братом-близнецом Тоддом, интровертом с задатками интеллектуала. Когда Дебби теряет работу, вся семья перебирается в доставшийся им по наследству викторианский особняк, в который, кажется, уже давно не ступала нога человека.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb