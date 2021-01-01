Харперы (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Дебби Харпер — не просто босс в юбке, но и глава семейства настоящих чудаков. Если Дебби зарабатывает деньги, то еe муж, домосед и контрол-фрик Фредди, предпочитает заниматься домашними делами и присматривать за детьми — 11-летней безудержной оптимисткой Олли и еe братом-близнецом Тоддом, интровертом с задатками интеллектуала. Когда Дебби теряет работу, вся семья перебирается в доставшийся им по наследству викторианский особняк, в который, кажется, уже давно не ступала нога человека.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЧШРежиссёр
Чак
Шитз
- РСАктриса
Рэй
Сихорн
- Актёр
Джейсон
Ли
- РФАктёр
Райан
Флинн
- Актриса
Татьяна
Маслани
- КДАктёр
Крис
Диамантополос
- БНАктёр
Брэд
Нили
- ГЭАктёр
Гари
Энтони Уильямс
- НФАктриса
Ньима
Фанк
- ЛКАктёр
Лэнс
Кралл
- ГСАктриса
Габури
Сидибе
- СБСценарист
Сара
Беллардини
- КГСценарист
Карен
Граци
- ЛКСценарист
Лаура
Краффт
- БНСценарист
Брэд
Нили
- ЛАПродюсер
Лаура
Аллен
- КГПродюсер
Карен
Граци
- ДЭКомпозитор
Джон
Энрот