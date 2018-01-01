Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Часть 8. Поддержка. Многочасовые тренировки в зале и на льду. Жесткий распорядок дня. Регулярные, ответственные турниры. Трудно представить, сколько сил вкладывают эти дети, чтобы порадовать зрителей красивыми и яркими номерами. Именно поэтому для новых побед и свершений юным фигуристам так важна поддержка болельщиков.



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