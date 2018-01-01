Wink
Детям
Характер победы
1-й сезон
8-я серия

Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2018, Характер победы. Выпуск 8
ТВ-шоу0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Часть 8. Поддержка. Многочасовые тренировки в зале и на льду. Жесткий распорядок дня. Регулярные, ответственные турниры. Трудно представить, сколько сил вкладывают эти дети, чтобы порадовать зрителей красивыми и яркими номерами. Именно поэтому для новых побед и свершений юным фигуристам так важна поддержка болельщиков.

Сериал Характер победы 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг