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Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2018, Характер победы. Выпуск 8
ТВ-шоу0+
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Сюжет
Часть 8. Поддержка. Многочасовые тренировки в зале и на льду. Жесткий распорядок дня. Регулярные, ответственные турниры. Трудно представить, сколько сил вкладывают эти дети, чтобы порадовать зрителей красивыми и яркими номерами. Именно поэтому для новых побед и свершений юным фигуристам так важна поддержка болельщиков.
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