Wink
Детям
Характер победы
1-й сезон
7-я серия

Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2018, Характер победы. Выпуск 7
ТВ-шоу0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Часть 7. Объективность. Их задача – замечать все ошибки спортсменов, отслеживать каждый технический нюанс программы, оставаться непредвзятыми в любой ситуации. Именно они – судьи – определяют результаты соревнований в фигурном катании. Но может ли субъективная оценка быть истинной?

Сериал Характер победы 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг