Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Часть 7. Объективность. Их задача – замечать все ошибки спортсменов, отслеживать каждый технический нюанс программы, оставаться непредвзятыми в любой ситуации. Именно они – судьи – определяют результаты соревнований в фигурном катании. Но может ли субъективная оценка быть истинной?



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