WinkДетямХарактер победы1-й сезон7-я серия
Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2018, Характер победы. Выпуск 7
ТВ-шоу0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Часть 7. Объективность. Их задача – замечать все ошибки спортсменов, отслеживать каждый технический нюанс программы, оставаться непредвзятыми в любой ситуации. Именно они – судьи – определяют результаты соревнований в фигурном катании. Но может ли субъективная оценка быть истинной?
Сериал Характер победы 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.