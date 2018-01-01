Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Часть 6. Лидерство. Евгения Медведева и Алексей Ягудин в представлении не нуждаются. В мире фигурного катания их знает каждый. Но достаточно ли успеха в спорте для успеха в жизни? Как лидерам льда стать первыми в других начинаниях? И каким образом известные ведущие помогают юным фигуристам получать высокие оценки на шоу?



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