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Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2018, Характер победы. Выпуск 5
ТВ-шоу0+
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О сериале
Часть 5. Артистизм. Работа этих людей не так заметна, как тренерская. Но их вклад в победу фигуристов не менее значителен. Благодаря им спортсмен завоевывает любовь судей и поклонников. Как хореографы превращают тяжелую работу на льду в искусство? И почему красота движений в фигурном катании тоже требует жертв?
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