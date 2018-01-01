Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Часть 5. Артистизм. Работа этих людей не так заметна, как тренерская. Но их вклад в победу фигуристов не менее значителен. Благодаря им спортсмен завоевывает любовь судей и поклонников. Как хореографы превращают тяжелую работу на льду в искусство? И почему красота движений в фигурном катании тоже требует жертв?



Сериал Характер победы 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.