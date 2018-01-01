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Характер победы
1-й сезон
5-я серия

Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2018, Характер победы. Выпуск 5
ТВ-шоу0+

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О сериале

Часть 5. Артистизм. Работа этих людей не так заметна, как тренерская. Но их вклад в победу фигуристов не менее значителен. Благодаря им спортсмен завоевывает любовь судей и поклонников. Как хореографы превращают тяжелую работу на льду в искусство? И почему красота движений в фигурном катании тоже требует жертв?

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

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