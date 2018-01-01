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Характер победы
1-й сезон
3-я серия

Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Характер победы. Выпуск 3
ТВ-шоу0+

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О сериале

Часть 3. Стиль. На льду все, как и в жизни - людей встречают «по одежке». От костюма во многом зависит успех выступления спортсмена и реакция поклонников на номер. Какие образы помогают побеждать? Имеют ли костюмеры право на ошибку? И какую цену приходится платить фигуристу за неудачный наряд?

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

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