Wink
Детям
Характер победы
1-й сезон
1-я серия

Характер победы (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Характер победы. Выпуск 1
ТВ-шоу0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Часть 1. Терпение. Однажды эти родители решили поставить своих детей на коньки, посвятив маленькие жизни большому спорту. Но ради успеха на льду семьям будущих чемпионов предстоит многое претерпеть…

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг