Хамзат Чимаев vs Джеральд Мёршарт
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UFC Fight Night Las Vegas 11
1-й сезон
Хамзат Чимаев vs Джеральд Мёршарт

UFC Fight Night Las Vegas 11 (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Главным боем вечера на UFC Fight Night 178 стала встреча бывшего чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и бывшего временного чемпиона Колби Ковингтона.

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Жанр
Спорт
Время
22 мин / 00:22

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