7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы узнаете о Константине Георгиевиче Паустовском и его цикле Об известных людях, познакомитесь с началом творческого пути писателя и его ролью в русской литературе, рассмотрите избранные отрывки из его произведений.



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