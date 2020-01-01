7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн
6.02020, К.Г. Паустовский об известных людях
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке вы узнаете о Константине Георгиевиче Паустовском и его цикле Об известных людях, познакомитесь с началом творческого пути писателя и его ролью в русской литературе, рассмотрите избранные отрывки из его произведений.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал К 7 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.