UFC Fight Night Las Vegas 38 (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

На вечере боeв UFC Fight Night 193 Тиаго Сантос постарался прервать череду поражений. Его соперником стал Джонни Уокер, занимающий десятую строчку рейтинга полутяжeлого дивизиона.



Сериал Кевин Холлэнд vs Кайл Дакас 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.