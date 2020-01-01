Кевин Холлэнд vs Чарли Онтиверос
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UFC Fight Night Las Vegas 12
1-й сезон
Кевин Холлэнд vs Чарли Онтиверос

UFC Fight Night Las Vegas 12 (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Бой в среднем весе на UFC Fight Night 181. Легендарный Андерсон Силва встретился в октагоне с Юрайей Холлом, который занимает 10 место в рейтинге.

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Жанр
Спорт
Время
30 мин / 00:30

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