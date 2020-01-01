UFC 253 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
В главном бою на UFC 253 действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья вышел на защиту пояса против Пауло Косты, идущего на серии из 13 побед. Ко-мейн ивентом стал бой за временный титул чемпиона в полутяжeлом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем.
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