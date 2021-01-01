WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 431-й сезонКетлин Виера vs Миша Тэйт
UFC Fight Night Las Vegas 43 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главным событием турнира UFC Fight Night 198 стал бой в женском легчайшем весе. Кэтлин Виера, бывшая чемпионка Strikeforce и UFC, встретилась Мишей Тэйт, занимающей восьмую строчку рейтинга.
Сериал Кетлин Виера vs Миша Тэйт 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.