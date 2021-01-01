UFC Fight Night Las Vegas 43 (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Кетлин Виера vs Миша Тэйт
UFC Fight Night Las Vegas 43
1-й сезон
2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Главным событием турнира UFC Fight Night 198 стал бой в женском легчайшем весе. Кэтлин Виера, бывшая чемпионка Strikeforce и UFC, встретилась Мишей Тэйт, занимающей восьмую строчку рейтинга.

